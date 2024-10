TV 2 Fyn søger ny person i spidsen

Hvis du går med en spirende direktørdrøm i maven, er det måske nu, du skal slå til.

TV 2 Fyn søger nemlig ny administrerende direktør, fremgår det af konsulentfirmaets Genitors hjemmeside.

- Som administrerende direktør for TV 2 Fyn får du derfor en dybt meningsfuld opgave med at lede og udvikle mediehusets dygtige ledere og medarbejdere og sætte strategisk retning for et regionalt public service-mediehus samt en central rolle i den danske mediebranche, lyder det i stillingsopslaget.

Læs hele opslaget her.

Tidligere direktør Esben Seerup stoppede i sommer efter 12 år i spidsen for mediehuset, og økonomichef Dorthe Buekjær Jørgensen indtrådte som konstitueret administrerende direktør.