TV 2 Fyn stopper samarbejde med direktør Esben Seerup

Bestyrelsen for TV 2 Fyn har de seneste uger forestået et grundigt arbejde for at få klarhed og overblik over den situation, som blandt andet har affødt, at chefredaktør Lasse Hørbye Nielsen måtte sige farvel til TV 2 Fyn i begyndelsen af juni.

Dette arbejde munder ud i en beslutning om at ophæve samarbejdet med direktør Esben Seerup.

- Vi har vendt utroligt mange sten, for sagen er, at Esben er et meget vellidt og respekteret menneske og leder, som har en lang række kvaliteter og også har bragt TV 2 Fyn til det sted, hvor vi er i dag med et blik rettet mod fremtiden. Det er desværre i en længere periode ikke lykkedes at få chefgruppen på TV 2 Fyn til at fungere optimalt. Dét ansvar er alene direktørens, og bestyrelsen er sat i verden for at sikre, hvad vi skønner, er bedst for TV 2 Fyn som et hele. Vi har nu vurderet, at der er behov for en udskiftning på direktørstolen, udtaler Peter Zinck, bestyrelsesformand for TV 2 Fyn.

Esben Seerup har været direktør for TV 2 Fyn siden 2012 og har stået i spidsen for at udvikle TV 2 Fyn fra en tv-station til det fremtidsorienterede mediehus, det er i dag.

- Det er meget vigtigt for os at understrege, at Esben har været en fantastisk dynamo, som vi skylder stor tak. Igennem en lang periode har han sikret TV 2 Fyn førertrøjen i forhold til at udvikle både journalistikken og har evnet at sikre vigtige samarbejdsrelationer. De udadrettede aktiviteter er enormt vigtige for udviklingen af sådan et hus, men det må ikke ske på bekostning af de indre linjer, udtaler Maren Skotte, der er næsformand for TV 2 Fyn.

Alle medarbejdere på TV 2 Fyn er mandag blevet orienteret om situationen ved et fællesmøde.

- Jeg har haft 12 fantastiske år i spidsen for et helt enestående og ambitiøst mediehus i Danmark. Det ændrer den seneste tid ikke på. Sammen har vi nået mange skelsættende resultater. TV 2 Fyn opleves i 2024 ubetinget som regionens nyhedsførende og mest troværdige medie. Bruger- og seertal har aldrig været højere. Det håber jeg, at medarbejderne vil se tilbage på med stolthed. Jeg ærgrer mig over bestyrelsens beslutning om at stoppe samarbejdet. Det er selvfølgelig en direktørs lod og en bestyrelses ret, men jeg er ikke mæt af at arbejde med ledelse eller i medieverdenen, siger Esben Seerup om sin direktørtid på TV 2 Fyn.

Nuværende økonomichef Dorthe Buekjær Jørgensen konstitueres som administrerende direktør, og chefgruppen suppleres i konstitueringsfasen med Jakob Risbro og Sofie Dambæk Rasmussen.

Bestyrelsen igangsætter nu en køreplan for ansættelse af ny direktør.