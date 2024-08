TV 2-muldvarp melder sig syg i retssag om dokumentfalsk

Muldvarpen i TV 2-dokumentaren "Den Sorte Svane", Amira Smajic, er fredag ikke mødt op i Retten i Herning, hvor hun anklages for dokumentfalsk.

Hun er syg, har hendes advokat, Berit Holmstrøm, oplyst.

Advokaten kræver sagen udsat, så Smajic på et senere tidspunkt kan møde op og forklare sig.

Der er dog ikke indsendt en lægeerklæring, og derfor vil sagens dommer ikke imødekomme kravet fra advokaten.

Det betyder, at sagen gennemføres trods Smajics fravær.

Amira Smajic er tiltalt for dokumentfalsk og for at have afgivet falske oplysninger til retten i forbindelse med en frisørsalon, der blev begæret konkurs.

Direktøren for selskabet bag frisørsalonen er også tiltalt i sagen.

Smajic og direktøren skal ifølge anklageskriftet have fremsendt en konkursbegæring til retten med henblik på at få selskabet erklæret konkurs.

En falsk ansættelseskontrakt var ifølge anklageskriftet vedlagt konkursbegæringen.

Kontrakten var indgået mellem selskabet og en person, som i sagen kaldes K. Men i virkeligheden havde K aldrig været ansat, og der var tale om en falsk kontrakt, mener anklagemyndigheden.

Af konkursbegæringen fremgik det, at K i kraft af sin ansættelse havde feriepenge til gode i selskabet, et beløb på 124.850 kroner.

Smajic har ifølge anklageskriftet fungeret som rådgiver for direktøren i frisørselskabet.

Advokat Berit Holmstrøm har tidligere oplyst, at hendes klient nægter sig skyldig i sagen. Det samme gælder for den medtiltalte, har den pågældendes advokat oplyst.

Retssagen i Herning begyndte 8. april, og dengang meldte Smajic sig også syg.

Retten fik dengang tilsendt en lægeerklæring, der dokumenterede, at hun var syg.

"Den Sorte Svane" illustrerer, hvordan kriminelle benytter sig af hjælp fra advokater og erhvervsfolk til hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet.

Amira Smajic optræder i dokumentaren under dække, hvor hun agerer bindeled mellem blandt andet advokater og personer fra den kriminelle underverden, mens det hele overvåges af journalister og optages på skjult kamera.

Der forventes dom i sagen i Herning senere fredag.