I de berørte kystområder bliver det et inferno uden lige omkring midnat, når både vind og vandstand topper, det skriver TV 2 Vejret.

For ud over vindstød af op til orkanstyrke og en historisk stormflod trækker et kraftigt regnvejr også op over landet.

Særligt vådt bliver det over de sydlige dele af landet, hvor der i løbet af fredag aften og natten til lørdag kan falde op mellem 20 og 30 millimeter regn. Og det er altså i de områder, der i forvejen bliver hårdt ramt af forhøjede vandstand.