Holder du af at kælke?

Så er det måske værd at bruge weekenden på at finde kælken frem.

Ifølge TV 2 Vejret, så er der gode chancer for snevejr i den kommende uge.

Ifølge TV 2 Vejrets snebarometer er der 70 procents chance for, at mindst ét sted i landet får sne mandag og tirsdag. Fra onsdag bliver det endnu mere sikkert med tæt på 100 procents chance for sne.