TV 2 Vejret: Vandstanden stiger formentlig mindre end ventet

Ifølge DMI's vandstandsvarsel er der udsigt til, at vandstanden langs de nordfynske og nordsjællandske kyster og fjorde kan stige til henholdsvis 1,5 til 1,7 og 1,5 til 1,9 meter over dagligt vande fredag eftermiddag.

Men ud fra TV 2 Vejrets analyser tyder noget på, at vandstandsstigningen bliver i den nedre del af det officielle varsel. Mest sandsynligt er det, at vandstanden topper med op omkring 1,5 meter over dagligt vande. I Roskilde Fjord dog op til 1,7 meter.

Disse vandstande kan stadig give problemer med oversvømmelser, men når altså ikke op i et leje, der ellers tidligere er blevet frygtet.