Efter et par dage med bragende solskin kan man nemt komme til at glemme, at årets sommervejr også har budt på ganske meget regn.

Og nu er det igen tid til at lukke vinduer, tage hynder og vasketøjet ind og finde på noget andet at lave end at tage på stranden. Både TV 2 Vejret og DMI har nemlig udsendt et varsel for skybrud i en større del af landet - heriblandt flere steder på Fyn.