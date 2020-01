TV 2/Fyn-journalist nomineret til pris for serie om Fangelvej

Hvert år bliver Spadestiksprisen uddelt af den selvejende institution Et Spadestik Dybere. Prisen går ifølge institutionen til "det bedste eksempel på gennemarbejdet, undersøgende journalistik, der frembringer ny, væsentlig viden".

Når prisen i år uddeles til et seminar i Kolding 21. januar, bliver det med et vist fynsk aftryk. Ud af 36 indstillede projekter, er juryen kommet frem til tre nominerede.

Blandt dem er TV 2/Fyns journalist Allan Spangsberg, der er nomineret for en række artikler og tv-indslag om et dødsfald på Botilbuddet Fangelvej.

Dødsfaldet skete i maj 2019, hvor en 50-årig psykisk syg kvinde døde af en medicinforgigtning på bostedet.

I begrundelsen lyder det blandt andet:

"Gennem en grundig research og aktindsigter fortæller Allan Spangsberg en vigtig historie om svigt på bosteder og om magtfordrejning, når ansvaret for svigtet skal placeres.

Artikelserien dokumenterer, at bostedets medicininstrukser var forældede. Hvis de havde være opdaterede, ville medarbejderne formentlig have haft skærpet opmærksomhed om beboerens symptomer, og beboerens liv kunne have været reddet.

I øvrigt lægger juryen vægt på, at det gennem serien bliver dokumenteret, at "ledelsen kendte til de forældede medicininstrukser, men holdt sin viden skjult opad i det administrative og politiske system."

Med til Spadestiksprisen følger 100.000 kroner, hvilket gør det til den største pris i Danmark for kritisk undersøgende journalistik.

Redaktionschef på TV 2/Fyn Mads Boel ser nomineringen som en stor anerkendelse.

- En nominering til spadestiksprisen gør os umådeligt stolte her på TV 2/Fyn. Vi lever og ånder for Fyn og provinsen, og når vi modtager den anerkendelse for vores journalistik, så gør det arbejdet endnu mere betydningsfuldt, siger han og fortsætter:

- Allan Spangsberg har med historien vist, at vi som journalister og medier altid skal blive ved med at undersøge, grave og rapportere, når myndigheder bryder reglerne. Det er et stykke enormt vigtig journalistik, som Allan Spangsberg har produceret. Hele tiden med en konstruktiv og kritisk tilgang, der endte med at afsløre, at et tragisk dødsfald faktisk dækkede over meget mere

Kemikalier og Bornholm-færge

Udover Allan Spangsberg er de to fynske journalister Jonas Ancher Nyeng og Rune H. Blichfeldt nomineret til prisen for deres artikelserie om 39 tons farlige kemikalier, der tilsyneladende forsvandt sportløst efter en fynsk virksomhed gik konkurs.

Journalisterne fortæller i serien blandt andet om, hvordan en stor del af de farlige kemikalier er hældt direkte i kloakken.

De to journalister på Bornholms Tidende Mads Westermann og Jakob Marschner er nominerede for deres artikelserie om Molslinjens hurtigfærge til Bornholm, der blev bygget med en stabilisator, der siden blev fjernet.

Det har betydet masser af søsyge passagerer på overfarten til solskinsøen. Serien har fået rederiet til at investere en ny færge til overfarten.

