Tv-kok giver sin opskrift på at undgå den milde vinterdepression

For nogen er 'vinterdepression' en gravalvorlig sag, man ikke skal spøge med.

Lider man af det, reagerer man kraftigt på overgangen fra sommer til efterår og får depressive perioder, som først slutter i foråret. Føler man sig på den måde nedtrykt i længere perioder, bør man opsøge sin læge.

Og så er der ... alle os andre.

Os, der bare har den der 'øv-følelse'.

Den oplever blandt andre tv-kokken Claus Holm, som også er kogebogsforfatter og foredragsholder, og som huserer i Svendborg.

- Som udgangspunkt vågner jeg om morgenen og tænker: hold kæft en dag. Fuck noget lort. Hele verden er imod mig, siger han til TV 2 Fyn.

Ifølge Patienthåndbogen på sundhed.dk, som Danske Regioner, KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet står bag, påvirkes de fleste mennesker faktisk af de skiftende årstider.

For efter en usædvanlig våd og kold januar kan vejret godt begynde at sætte sine spor på sjælen.



Nellike i kaffen

Claus Holm har sin egen opskrift på, hvordan man holder den milde vinterdepression fra døren.

Første ingrediens er at alliere sig med sin kone, der ikke er bange for at blande sig.

- Hun siger: 'Bare sig, at det bliver en god dag', siger Claus Holm og tilføjer:

- Det har vi aftalt. For så bliver det nemlig en god dag. Så står jeg op klokken fem, og det bliver en god dag. Og skulle det så alligevel blive en dårlig dag, så tager jeg hunden med i skoven.

Mennesker er ikke de eneste pattedyr, som reagerer på det dårlige vintervejr ved at få lyst til at putte sig indendørs.

I Odense Zoo fortæller administrerende direktør, Bjarne Klausen, at dyrene også siger fra.

- Vores giraffer står og kigger ud af døren i 20 minutter for at vurdere, om det nu er værd at gå udenfor. De er helt klart meget følsomme overfor, om det er gråt, kedeligt og koldt. Om sommeren går de bare ud, siger han til TV 2 Fyn.