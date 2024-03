TV2-vejret med varsel: Historisk skybrud kan ramme Fyn

Skal du hjem fra påsken søndag, så er det måske en god idé, at komme tidligt af sted.



TV 2 Vejret advarer om risiko for skybrud over hele Jylland og Fyn, og søndag eftermiddag og aften er risikoen størst. Kommer der skybrud, vil der være tale om en historisk begivenhed, da der ikke er målt skybrud i marts siden man begyndte at opgøre det i 2011.

Også DMI er kommet med varsel om torden og skybrud.

Vejret kan skabe store problemer på vejene i en i forvejen presset påsketrafik, og derfor bør man lægge sin køretur så tidligt på dagen som muligt.

Sådan lyder det fra Jonas Damsbo, der er meteorolog ved TV 2 Vejret.

- Det kan skabe udfordringer med for eksempel akvaplaning. Det rammer nogle af de steder, hvor vi ser et særligt stort pres på vejene, og det vil helt sikkert give problemer i trafikken, siger han til TV 2

Fra søndag eftermiddag vil kraftige tordenbyger også ramme Fyn, tilføjer han.

Derfor bør man tage sine forholdsregler og holde sig væk fra træer, der kan blive ramt af lyn, eller markernes højeste punkter.

Desuden kan vand lede strøm fra lyn, så man bør også undgå at gå i bad eller at bade i havet, mens tordenvejret står på.