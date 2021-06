Typisk Christian: Det sagde Eriksen til landsholdet

- Han sagde: "Jeg husker ikke meget, jeg er mest bekymret for jer. Hvordan har I det? Jeg tror, I har det værre, end jeg har", fortæller landstræneren og fortsætter:

- Det er typisk Christian, at han er mere bekymret for os.

Vil spille for Eriksen

Christian Eriksen er ifølge landsholdslæge Morten Boesen stabil. Lægen fortæller, at det betyder, at han er vågen, svarer relevant og klart, og at hjertet slår.

- Han vil gerne have, at vi skal spille. Han er fodboldspiller. Han føler, at han kunne spille nu. Han har det bedst, når hans fødder er tæt på en fodbold. Det var godt at se hans smil, og vi vil se, om vi kan samle os og spille for Christian, fortæller Kasper Hjulmand.

Danmark møder på torsdag Belgien, men det er endnu usikkert, om nogen af de danske landsholdspillere ikke bliver klar til at spille.

Det vides endnu ikke, hvorfor Christian Eriksen kollapsede. Morten Boesen oplyser dog, at hans foreløbige prøver er fine.