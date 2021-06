Tysk læge behandlede Eriksen: Han åbnede hurtigt øjnene

Jens Kleinefeld har arbejdet for både Det Europæiske Fodboldforbund og Det Internationale Fodboldforbund. Han fortæller, at Christian Eriksen ret hurtigt efter første stød med hjertestarteren var vågen.

- Cirka 30 sekunder senere åbnede han sine øjne, og jeg kunne tale direkte med ham.

- Det var et meget bevægende øjeblik. I sådanne medicinske nødsituationer i hverdagen er chancen for succes langt lavere, siger Kleinefeld i et interview bragt i aviserne under det tyske mediehus Funke Mediengruppe.

Han fortæller, at han spurgte Christian Eriksen, om han var tilbage, og det svarede Eriksen positivt på. Derefter sagde han ifølge Kleinefeld: "For fanden, jeg er kun 29 år gammel".

- Da vidste jeg, at hans hjerne ikke var beskadiget, og at han var kommet fuldt tilbage, siger Jens Kleinefeld.

Lægen fortæller desuden, at Christian Eriksen reagerede klart og tydeligt på kommandoer, og at han var ved fuld bevidsthed i Parken.

Christian Eriksen skulle iføres det nødvendige udstyr, så man kunne overvåge ham på vej til Rigshospitalet. Derfor tog det lidt tid at få ham ud i ambulancen, fortæller Kleinefeld.

På et pressemøde søndag fortalte landsholdslæge Morten Boesen, at Christian Eriksen efter omstændighederne havde det godt. Det har været meldingen lige siden.

Seneste opdatering er, at Christian Eriksen fortsat er indlagt og bliver undersøgt, så man eventuelt kan klarlægge, hvorfor han fik hjertestop.