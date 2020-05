Tyve skar tage op - nu er dommen afsagt

Beklagelse VI BEKLAGER - vi har forvekslet to nærmest identiske sager. Nedenstående sag har intet med Fyn at gøre - som vi skrev i første omgang. Der er også en sag, hvor fire tiltalte er i Retten i Randers for stort set de samme forbrydelser. Den sag falder der formentlig dom i på onsdag.

Tre rumænske mænd er blevet dømt for flere indbrud og indbrudsforsøg i Jylland.

Her skar de sig gennem taget på elektroniklagre for at stjæle computere og andet udstyr.

Dommen faldt fredag i Retten i Kolding, og mændene straffes med fængsel i to år og tre måneder. Desuden udvises de af Danmark for bestandigt, oplyser Østjyllands Politi.

De tre mænd, der er mellem 28 og 30 år, blev taget på fersk gerning den 21. september af Sydøstjyllands Politi, som rykkede ud til en tyverialarm fra en lagerbygning i Vejle.

Mændene havde forsøgt at skære sig vej ned gennem taget, men nåede ikke at stjæle noget, inden de blev anholdt.

Særlig Efterforskning Vest havde gennem noget tid efterforsket flere lignende indbrud, hvor gerningsmændene havde firet sig ned gennem taget og stjålet it-udstyr. Derfor overtog politienheden, der har særligt fokus på omrejsende kriminelle, sagen.

Tysk politi hjalp til

Samtidigt bidrog tysk politi til efterforskningen, da de under en rutinekontrol af en bil fandt flere stjålne computere, som stammede fra et indbrud i Skødstrup i august, hvor tyve stak af med computere til en værdi af 3,5 millioner kroner.

Computerne var blevet sendt afsted med bud til Rumænien, hvor planen var, at de skulle sælges. Det viste sig, at afsenderne af computerne var de tre mænd, som var blevet anholdt i Vejle.

Ud over indbruddet i Skødstrup og indbrudsforsøget i Vejle blev mændene dømt for at have stjålet computere for flere hundredetusinde kroner fra et lager Svenstrup, ligesom de blev dømt for et forsøg på indbrud i Søften ved Hinnerup og i Nørresundby.

Alle mændene blev idømt fængsel i to år og tre måneder og udvist af Danmark for bestandigt.

- Det er grove og meget tilrettelagte indbrud begået af omrejsende kriminelle, som har stjålet computere for flere millioner kroner. Heldigvis førte godt samarbejde mellem Særlig Efterforskning Vest, flere politikredse og tysk politi til, at mændene blev anholdt og nu dømt. Jeg er tilfreds med, at de alle blev dømt for indbrud af særlig grov karakter og både fik en længere fængselsstraf og udvisning, siger anklager i Særlig Efterforskning Vest, Jhin Lee.

Mændene erkendte de fleste forhold og modtog dommen.

