Tyvene bliver også hjemme: Antallet af indbrud styrtdykker på Fyn

Ligesom fynboerne generelt har været betydeligt mere hjemme de seneste uger, så er indbrudstyvene også blevet tvunget til at holde sig indendøre.

Nye tal fra Fyns Politi viser, at antallet af indbrud er styrtdykket på Fyn de seneste to uger sammenlignet med samme periode sidste år.

- Skoler og arbejdspladser er jo lukket, og mange fynboer er derfor hjemme, som myndighederne jo anbefaler. Det forringer mulighederne for indbrudstyvene. De kan ikke finde hjem, hvor de kan arbejde i fred, siger Peter Haslund, der er politiinspektør hos Fyns Politi.

En opgørelse fra Fyns Politi viser, at der i perioden fra 13. marts til 25. marts i år er blevet anmeldt 32 indbrud i privat beboelse på Fyn. I samme periode sidste år blev der anmeldt 84. Altså blev anmeldt næsten tre gange så mange indbrud sidste år i forhold til i år, hvor samfundet har været delvist lukket ned på grund af corona.

- Det har måske også haft en effekt, at grænserne har været lukket ned. Udenlandske kriminelle har i hvert fald haft sværere ved at komme til Fyn, siger Peter Haslund.

Selvom Fyns Politi regner med, at den positive udvikling er midlertidig, håber politiinspektøren dog, at erfaringerne fra de seneste uge kan kaste en langsigtet positiv effekt af sig.

- Danskerne har jo vist samfundssind de seneste uger, og jeg vil da håbe, at det også er noget, de kan give en gevinst for hele samfundet på den lange bane, siger siger han.

Anmeldelser om husspektakler stiger

Samtidig med at antallet af indbrud falder markant, stiger politiets arbejde med husspektakler. I forhold til samme periode sidste år er antallet af husspektakler steget fra 18 til 30 i år.

- Folk er mere sammen, og når flere er hjemme og er presset sammen, så sker der gnidninger, og det er nok det, vi kan se i statistikken, lyder det fra Peter Haslund.

Rydder op i skuffesager

Men selvom antallet af indbrud er faldet, har politiet stadig rigeligt at se til. Coronakrisen har givet nye opgaver med at udføre tryghedsopsøgende arbejde og sikre, at fynboerne overholder restriktionerne og forsamlingsforbudene.

- Men vi har da også fået lidt mere tid til at kigge på de mange sager, der har hobet sig op. Så vi håber da, at vi kan få ryddet lidt op i sagspuklerne, siger politiinspektøren.

Indtil videre varer nedlukningen af Danmark indtil 13. april, og ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) kan der være udsigt til en kontrolleret genåbning af samfundet allerede fra anden påskedag.

