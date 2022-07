"Uacceptabelt": Efter brystkræft må kvinder vente flere år på rekonstruktion

Brystkræftpatienter, der venter på rekonstruktion på OUH Svendborg Sygehus, må væbne sig med tålmodighed.

For der er årelange ventelister for brystkirurgi på sygehuset. Tre år - eller 156 uger for at være helt præcis.

Det viser en oversigt over ventetiderne, som analysefirmaet Kaas & Mulvad har udarbejdet for TV 2.

'Uacceptabelt'

Men den ventetid kan man ikke byde folk, som i forvejen kan have været gennem et længere og opslidende sygdomsforløb, mener formand for Dansk Brystkræft Organisation Anja Skjoldborg Hansen.

- Der vil det være sådan for rigtig mange kvinder, at det er utrolig psykisk belastende. Jeg har hørt nogle beskrive det som, at de står op hver dag og føler sig som halvt kvinde og halvt mand, fortæller hun.

Ifølge hende har muligheden for rekonstruktion, hvis man eksempelvis har fået fjernet et bryst, utrolig vigtig efter et kræftforløb.

- Det er noget, der betyder rigtig meget for mange at kunne komme ud på den anden side og leve et normal hverdag igen uden at skulle tænke i proteser og se sin krop som værende manglefuld, så det er rigtig vigtigt for folk, siger Anja Skjoldborg Hansen.



Årelange ventelister på flere behandlinger

Det er dog ikke kun brystkirurgi, som fynske patienter må vente længe på.

Skal man behandles for søvnapnø er ventetiden på 129 uger på Sygehus Lillebælt - altså over to år. Og er man skrevet op til sterilisation eller skal have fjernet et generende ar, er ventetiden samme sted henholdsvis 108 og 85 uger.

Regeringen og Danske Regioner har dog et fælles mål om at nedbringe de lange ventetider i sundhedssektoren inden årets udgang.

Men selv med de udsigter kalder formanden for Dansk Brystkræftorganisation, Anja Skjoldborg Hansen, ventetiderne for "uacceptable".

Derfor kræver Dansk Brystkræftorganisation og formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Jane Heitmann, nu kræver politisk handling.

- Det er urimeligt at sætte kvinder i den situation, men også mange andre patientgrupper, der ikke kan få den nødvendige behandling.

- Fra Venstres side har vi foreslået, at man skal afsætte én milliard ekstra til sundhedsvæsenet, netop for at få nedbragt ventelister, siger Jane Heitmann.