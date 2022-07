Ubehagelige oplevelser: Sådan undgår du stinkende skraldespande med fluer

Når det er så varmt som i disse dage med temperaturer over 30 grader, er der øget risiko for, at din affaldbeholder begynder at lugte.

- Det tiltrækker fluer, og derfor kan det blive en ubehagelig oplevelse for både dig og din skraldemand, oplyser Odense Renovation.

Renovationsselskabet er klar til at hjælpe både dig og din skraldemand med gode råd til at undgå lugtende skraldespande.

- Dryp affaldet godt af, inden du smider det ud. Væsken lugter og tiltrækker fluer

- Læg altid dit restaffald og madaffald i poser. Bind en solid knude på din pose, før du lægger den i din affaldsbeholder

- Læg posen forsigtigt i beholderen. Derved undgår du, at der går hul på posen

- Find et skyggefuldt sted til din affaldsbeholder

- Hold låget omhyggeligt lukket, så fluer ikke kan komme ned i affaldsbeholderen

- Rengør din affaldsbeholder med vand og sæbe – eksempelvis ved at lægge den ned og spule den med haveslangen.

Det har tidligere været muligt at få sin affaldsbeholder spulet ren på matriklen. Spulevognen eksisterer ikke længere, men det er dog muligt at bestille tid hos Odense Renovation, som kan vaske skraldespanden i sin vaskehal.

I løbet af onsdagen kan temperaturen flere steder nå op på 35 grader, og badevandstemperaturen omkring Fyn er også stigende.