Udelivsmesse med streetfood, dyr og maskiner: Det Fynske Dyrskue vil genopfinde sig selv

- Vi vil gerne nå længere ud og gerne ud over Fyns grænser. Vi skal skabe den rette scene for landbruget, hvor man kan være i øjenhøjde med forbrugerne. Hele tiden med en rød tråd til landbruget. Vi forsøger ikke at skabe en ny kulturevent, dem er der masser af i forvejen.

- Vi vil gerne gøre det til en udelivsmesse, siger Anita Christoffersen.

Udskældt landbrug

Landbruget skal præsenteres som et erhverv, der gerne vil den grønne omstilling, og derfor kommer der som noget nyt også en erhvervsklub, hvor landbruget og andre erhverv kan få mulighed for at netværke.

- Erhvervsklubben skal bygge bro mellem landbruget og andre erhverv. Det er en stor del af visionen, og det er et nyt tiltag at se den konstellation, siger Anita Christoffersen og tilføjer:

- Landbruget skal i dialog med med nogle parter fra Fyn, der ønsker at bridrage til den grønne omstilling. Landbruget ønsker at være en del af løsningen i stedet for at være udskældt. Hvad kan de gøre mere, og hvad gør de allerede, for de gør allerede rigtig meget.



- På den måde vil vi gerne gøre dyrskuet til en del af løsningen i forhold til at gøre landbruget grønnere.



Drømmer stort

Anita Christoffersen holder fast i, at kernen i dyrskuet, dyrene, maskinerne og de velkendte ting, stadig er en vigtig del af Det Fynske Dyrskues DNA.

Men udviklingen og drømmen om at gøre dyrskuet moderne og vedkommende for langt flere mennesker er lige så vigtig.

- Det skal være et tilløbsstykke hvert år. Vi drømmer om, at der kommer flere debatter og mere fokus på de fynske råvarer. Vi drømmer om måske at få den nye klimaminister på scenen.

Anita Christoffersen siger, at Det Fynske Dyrskue også kommer til at berøre FNs Verdensmål, uden dog at blive konkret på, hvordan de vil gøre det.

- Vi kommer til at gennemgå en udvikling i år og de kommende år, siger hun.

Det Fynske Dyrskue åbner for den nye version af sig selv i år den 9. -11. juni, og havde tæt på 50.000 besøgende i 2022.

Det genopståede Fyns Sommerland drømmer også om mange besøgende. Op til 100.000 det første år.