Udfaldet af EU-valget vil sætte tonen i dansk politik

Det næste folketingsvalg finder måske først sted i 2026. Men når vælgerne søndag sender 15 danske politikere til EU-Parlamentet, vil partierne analysere valgresultatet nøje.

For valget til EU-Parlamentet kan efterfølgende få stor betydning indenrigspolitisk for partierne.

Sådan lyder det fra valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.

- Valget kan vise et meget konkret billede af styrkeforholdet blandt partierne. Vi har set, at meningsmålingerne har flyttet sig meget siden folketingsvalget i 2022, siger Kasper Møller Hansen.

Han tilføjer, at der ved søndagens valg bliver "sat to streger under, hvordan styrkeforholdet er lige nu".