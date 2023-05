Udgifterne til vikarer eksploderer: Nyuddannede sosu'er vil ikke have fast arbejde

En rundringning til de fynske kommuner viser, at det er et billede, de fleste nikker genkendende til. Også på Ærø.



- Vi ser en tendens til, at man ønsker mere indflydelse på sit arbejde. Det handler både om, hvornår man vil arbejde, og det handler også om at få indflydelse på organiseringen af arbejdet, uddyber Marianne L. Møller, der er ældre- og sundhedschef i Ærø Kommune.

- Vi kan ikke give dem den samme frihed, vi kan til gengæld give noget til dem, der søger fællesskabet, tilføjer hun.

Et godt arbejdsmiljø

Netop det fællesskab kunne både Sofia Ansbjerg og My Dyuen Ha også godt tænke sig at være en del af, men der skal mere til at trække dem i retning af et fast arbejde.

- Bedre løn, bedre bemanding og bedre tilrettelagt weekendarbejde, hvor der er det samme antal på arbejde, som i hverdagen, lyder det fra My Dyuen Ha.

Og så peger de begge på, at et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at den kommunale ældrepleje får en ansøgning fra dem.

- For mig handler det om at være et godt sted, hvor det er rart at arbejde. Det betyder i virkeligheden mere end at tjene penge, siger Sofia Ansbjerg.

TV 2 Fyns rundringning til de fynske kommuner viser også, at man i de fleste kommuner er i gang med eksperimenter, der skal gøre et fast arbejde i ældreplejen mere attraktivt for de sosu-uddannede.

- Den situation, vi har været i, har fået os til at gøre ting en ny måde, så vi i højere grad kan bruge vores egne medarbejdere i stedet for eksterne vikarer, når vi har en udfordring. Vi tilbyder også noget af den fleksibilitet, som folk efterspørger hos private vikarbureauer, siger Mogens Bak Hansen.

Nordfyns kommune har foreløbigt brugt godt to millioner kroner på eksterne vikarer i 2023. Ifølge Mogens Bak Hansen er forventningen at mindske udgiften for hele året til mellem syv og otte millioner kroner - en del mindre end i 2022.

I Nyborg, hvor vikarbudgettet er steget fra 12 millioner kroner i 2017 til 20 millioner kroner i 2022, tester de lige nu, hvad der sker, når en gruppe i ældreplejen får lov til at selv at tilrettelægge arbejde og arbejdstider.

- Vi har en gruppe i gang, der er selvtilrettelæggende. Vi ser allerede en positiv udvikling i forhold til sygefraværet. Og de får det til at hænge sammen med arbejdstiderne, fortæller Solveig Christiansen, sundheds- og ældrechef i Nyborg Kommune.

Lignende forsøg, der skal forbedre arbejdsmiljøet, er i gang i flere kommuner.

I sidste øjeblik

Det er også på tide. Den kommunale ældreplejen kigger nemlig ind i den udvikling, som Emmy Hjort-Enemark Topholm, organisationssociolog fra Vive, kalder den dobbelte knibtang.

- Området er ramt af, at der bliver mange flere ældre, men færre hænder til at tage sig af dem, forklarer hun.

Derfor kræver det en indsats både kommunalt og nationalt at løse problemerne nu og her og ikke mindst i fremtiden.

- Det er ikke en nem opgave. Det kræver indsatser på flere områder. Det er lykkedes for nogle allerede, og vi er i gang med at undersøge og indhente de gode erfaringer for at andre kan lade sig inspirere af det, fortæller Emmy Hjort-Enemark Topholm.



Det, der allerede ha vist sig at være en vej, er faste afløsere.

- Det kan være eksempel timelønnede, studerende eller unge ufaglærte, man kan hive ind, når hullerne opstår, forklarer hun.

Et andet greb, der ser ud til at virke, er indflydelse på sit arbejde.

- Man skal gøre vagtplanlægning til et fælles anliggende mellem ledere, planlæggere og medarbejdere. Hvis driveren bag vikarforbrug er højt sygefravær og rekrutteringsudfordringer skal man samtidig også arbejde for at skabe et bedre arbejdsmiljø og gøre ældreplejen til et attraktivt sted at arbejde. Det er også et nationalt anliggende, siger Emmy Hjort-Enemark Topholm.

Fast arbejde

Christina Bank, sektornæstformand i FOA Odense, er klar til at indgå et samarbejde med de fynske kommuner om at finde løsninger på det eskalerende vikarforbrug.