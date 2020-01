Udligningsreform: Kerteminde er den store taber

Der er penge til alle kommuner på Fyn - bortset fra Kerteminde.

Regeringen har offentliggjort sit udspil til en ny fordeling af pengene mellem rige og mindre rige kommuner i Danmark, og der er penge på vej til ni fynske kommuner.

Langeland, Ærø, Svendborg, Nordfyn og Nyborg ser ud til at blive dem, der modtager flest penge. De øvrige kommuner modtager "moderat" eller "beskedent", hvorimod udspillet til en ny udligningsreform vil være stort set neutral for Kerteminde Kommunes vedkommende.

Det fremgår af et oversigtskort over, hvordan regeringen vil flytte pengene. Kortet viser virkningerne af regeringens udligningsreform.

Regeringen giver meget få konkrete tal, og derfor er det ikke muligt præcist at vurdere, hvor mange penge der er til de enkelte kommuner.

Den præcise liste over, hvad regeringens udspil i kroner og øre vil betyde for de enkelte kommuner, bliver først offentliggjort fredag. Det skyldes, at regeringen først vil holde sættemøder for at orientere Folketingets partier, før listen offentliggøres.

Der skal ialt flyttes ekstra 1,4 milliarder fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner, og pengene skal groft sagt rykkes fra øst til vest.

