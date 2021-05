Udrejsecenter på Langeland droppet

Udviste, kriminelle bliver på Kærshovedgård

Således ændres der ikke foreløbig på, at Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland fortsat skal huse både afviste asylansøgere og udviste, kriminelle udlændinge.



Sidstnævnte har skabt stor utryghed i området og derfor ønskede både den tidligere og den nuværende regering af flytte gruppen til et andet og mere afsondret sted.

Den tidligere regering foreslå den øde ø Lindholm i Stege Bugt. Det vil dog være meget omkostningstungt og derfor smed regeringen og støttepartierne idéen i skraldespanden.

Siden da har regeringen varslet en ny placering af et udrejsecenter. Det endte altså med Langeland. Og endte tirsdag aften uden et forslag.

- Jeg forstår udmærket, hvis der nu er skuffelse i Midtjylland. Regeringen vil derfor snarest mulig give området omkring Kærshovedgård en hjælpende hånd.

- Private og erhvervsdrivende, som har oplevet øget utryghed, skal have mulighed for at søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger, skriver Mattias Tesfaye i meddelelsen.

Både De Konservative og Dansk Folkeparti har gjort det klart, at de ikke finder det acceptabelt at fastholde status quo med Kærshovedgård.

SF har sagt, at det kan være en løsning, men at Langeland ikke er en løsning.