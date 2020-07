Udsatte børn på lejr: Vil hellere være her end i Paris

I denne uge har 75 børn fra hele Fyn fået sig en helt særlig ferieoplevelse på Ungdommens Røde Kors-lejr, Smilets Lejr, i Nørre Aaby.

Målet har været at give børnene et tiltrængt afbræk fra hverdagen og en oplevelse, de kan dele med resten af klassen efter sommerferien.

- Det er lige som et skolefrikvarter, bare en uge lang. Det er ren hygge, siger 12-årige Anwar Saad fra Aarup.

- Siden min familie kom til Danmark, har vi været hjemme i alle sommerferier. Mig og mine brødre har spurgt, om vi kunne komme til Paris eller et andet sted, men det sagde de, at det kunne vi ikke lige nu. Så fandt de det her sted, så hver sommer kan vi komme her i stedet for at tage til Paris, hvor vi ikke forstår noget som helst.

Også 11-årige Stine Rasmussen fra Gudme beskriver med store armbevægelser, hvor glad hun har været for at være på Smilets Lejr.

- Det er fantastisk. Hvis man ikke oplever så meget, kan man komme herhen, siger hun.

Har noget at fortælle

Smilets Lejr er for de børn og unge i alderen 7-13 år, der har et særligt behov for en ferieuge fyldt med gode oplevelser.

Det kan være af økonomiske, sociale, familiære, psykiske, fysiske eller andre årsager, der gør, at en uge med aktiviteter og nærværende voksne kan gøre en forskel, fortæller lejrleder Kamilla Hansen.

- Det betyder helt vildt meget. En af de største ting for dem er, at de kan tale om noget efter sommerferien - de har en fed oplevelse, de kan dele med resten af klassen, og så møder de en masse legekammerater, siger hun.

Fredag havde de frivillige arrangeret tivoli for børnene.

For Mads Bach, der er frivillig på lejren, har det også en helt særlig betydning at være med. Han var nemlig selv på en lignende sommerlejr som barn.

- Jeg fik utrolig mange venskaber. Det var bare superfedt at få noget ud af sommerferien i stedet for bare at være derhjemme, siger han.

Derfor vil han gerne være med til at give den oplevelse til børnene på Smilets Lejr.

Corona har også været positiv

Ugen har stået på en række aktiviteter for børnene. De har blandt andet haft forskellige værksteder og konkurrencer. Og om aftenen er der bål og fællessang.

Normalt kommer børnene også på udflugt til et tivoli, men på grund af risikoen for smitte med coronavirus er de frivillige blevet nødt til at tænke kreativt og lave deres eget tivoli med hoppeborg.

- Hele vores struktur er blevet ændret mange gange, fordi vi hele tiden har skulle regulere i antal deltagere. Her til sidst har det mest været det hygiejnemæssige, og så er børnene blevet delt op i to spisesalen. Men det har faktisk givet en enorm ro, så jeg tror, vi fortsætter med det. For os har corona også kunne give noget positivt, siger Kamilla Hansen.

Og der er da heller ingen tvivl hos Anwar Saad og Stine Rasmussen.

- Vi vil gerne tilbage, så vi kan møde alle de søde hjælpere igen, siger Anwar Saad.