Udsender varsel: Kraftig regn kan ramme Fyn søndag

Der er risiko for kraftig regn og skybrud søndag på Fyn.

Det melder DMI i et nyt varsel gældende for klokken 10 til 21 søndag.

Lokalt kan der falde mellem 25 og 35 millimeter regn over seks timer. DMI forventer, skybrudene kan forårsage 15 millimeter på 30 minutter.

DMI opfordrer boligejere til at tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær deres bolig. I trafikken er det også vigtigt at nedsætte hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og så anbefales det også, at du ikke kører ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.