Udsigt til renoveringer: - En fantastisk nyhed

Som det første udspil til genopretningen af økonomien efter corona, vil regeringen afsætte i alt 30 milliarder kroner til en grøn renovering af almene boliger fra 2020-2026.

- Vi står med en unik mulighed for at gøre genopretningen af Danmark grøn. Med dette forslag tager vi første skridt i den retning, skriver klimaminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

I alt 2.045 fynske boliger står derfor, som følge af udspillet, til at kunne blive renoveret. Det viser en liste, som TV 2/Fyn har fået af Klimaministeriet.

Læs også Borgmester og politi med løftet pegefinger: Fynboerne skal huske at holde afstand

- Rundt om i hele landet bliver der nu mulighed for at udskifte vinduer, isolere bedre eller udskifte oliefyret. Det vil gavne både lejere, beskæftigelsen og klimaet, skriver ministeren.

- Stort behov

Ifølge Helle Jakobsen, der er direktør i Arbejdernes Boligforening Odense, vil det være en tiltrængt hjælp til de almene boliger, hvis forslaget vedtages.

- Det er en fantastisk nyhed.

- Der er et rigtigt stort behov. Mange af vores afdelinger har ventet rigtig længe, siger direktøren.

Arbejdernes Boligforening Odense har i alt 53 boligafdelinger.

- Når der er problemer med indeklima og skimmelsvamp og sådan noget, så er det som administration svært at forklare beboerne, hvorfor det skal tage så lang tid, fra vi stiller dem i udsigt, at vi begynder at gøre noget ved det, til der sker noget, forklarer hun.

Læs også Bådpladser i høj kurs: - De bliver revet væk

I alt er 23 fynske renoveringsprojekter i almene boliger på Landsbyggefondens venteliste, hvor der er projekter for i alt 18,4 milliarder kroner. Projekterne er godkendt, men mange venter på at få tildelt midler.

Arbejdernes Boligforening har blandt andet et projekt for afdelingen Grøntoften i Langeskov på ventelisten. Her vil man gerne installere ny ventilation for at forbedre indeklimaet.

- Vi har ligget i kø siden ultimo 2015, så det vil vi se meget frem til, hvis der bliver mulighed for at få det renoveret, siger hun og tilføjer:

- Vi har før ligget længere fremme i køen, men så kom der noget og skubbede os bagud. Der er jo begrænsede midler i fonden, og vi kæmper om at komme til alle sammen, siger Helle Jakobsen.

Største grønne investering nogensinde

Pengene til den grønne renovering af almene boliger kommer fra Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden er en fond, der består af midler, som de almene boligforeninger selv indbetaler, og ifølge boligminister Kaare Dybvad (S) vil de 30 milliarder blive fundet ved, at man udskyder Landsbyggefondens tilbagebetaling af underskud til staten med et årti til starten af 2040'erne. Det forklarede ministeren på et pressemøde fredag.

- Det er den største grønne investering i den almene boligsektor nogensinde, siger han.

Læs også Tudende hyldest: Søfolk takkes for indsats under coronakrisen

Forslaget blev også nævnt af statsminister Mette Frederiksen (S) i sin 1.maj-tale fredag.

- Det betyder, at vi kan forbedre lejernes boliger. Gøre noget ved skimmelsvamp og utidssvarende boliger. Det er godt for lejerne. Samtidig kan vi energirenovere. Udskifte oliefyr. Og de byggeprojekter, der dermed sættes i gang, de skaber arbejdspladser, sagde Mette Frederiksen.

14 fynske boligselskaber får del i kagen

Gennem Landsbyggefonden kan boligorganisationer søge støtte til blandt andet renovering og boligsociale indsatser, og når der er ansøgt, kommer man på en venteliste.

Læs også Odense øremærker millioner til flere turister

Og ser man på klimaministeriets liste, kan i alt 14 fynske boligselskaber se frem til en grøn renovering af byggerier.

Der er tale om boligselskaber fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Svendborg og Odense. Med andre ord vil pengene til renovering blive fordelt over hele Fyn.

Med de 30 milliarder anslås det, at i alt 72.000 boliger, der i øjeblikket står på venteliste, vil kunne blive renoveret.

Ifølge et faktaark forventes hele udspillet at skabe 3.300 job i 2020 og 7.800 job i 2021.