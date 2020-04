Udsigt til udendørsbesøg: - Stor betydning for børnene og deres mor

Udsigten til igen at kunne besøge sine kære på plejehjem bliver modtaget med glæde af flere pårørende.

- Det er helt fantastisk, og det skal vi da udnytte. Men vi tager det med et gran salt, siger Martin Hauge Drevsfeldt, der torsdag til TV 2/Fyn fortalte om sine børns mor, der bor på plejehjem, da hun er hårdt ramt af demens.

Parrets to børn på ti og 12 år har på grund af corona ikke set deres mor i over seks uger.

- Vi håber at Odense tager det til sig. Det kommer til at betyde rigtigt meget for både børnene og deres mor, siger Martin Hauge Drevsfeldt.

Regler til revision

Flere fynske kommuner overvejer at tage retningslinjerne for besøg på plejehjem op til revision. Det sker efter, at Jyllands-Posten torsdag påpegede torsdag fejl i vejledningen om udendørsbesøg på plejehjem fra Sundhedsstyrelsen.

Fredag forklarede Nordfyns Kommune til TV 2/Fyn, at de vil ændre vejledningen hurtigst muligt.

- Det er dejligt, hvis sundhedstyrelsen lukker op for, at det kan lade gøre. Det kommer med på vores krisestabsmøde her til formiddag. Her er øjensynligt et område, hvor der kan gøres noget, sagde Nordfyns Kommunes borgmester Morten Andersen (V).

Hos Alzheimerforeningen, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende, er direktør for foreningen Nis Peter Nissen glad for, at fejlen er blevet opdaget.

- Det er godt, det er blevet præciseret, især nu hvor vejret er godt, siger han til TV 2/Fyn.

Nis Peter Nissen forklarer, at demensramte ikke blot er sårbare overfor corona-smitte. De er også sårbare overfor restriktioner. Derfor kan det være katastrofalt, at de eksempelvis ikke må se deres pårørende.

Direktøren kan berette om demensramte, der tror de er kommet i fængsel, og nogle har forsøgt selvmord.

- Stress skubber sygdommen frem, fortæller Nis Peter Nissen.

Store konsekvenser

Ifølge Nis Peter Nissen, er det nogle af de svageste borgere, der bor på plejehjem. Op mod 80 procent af beboerne har demens.

- Du kommer ikke på plejehjem, fordi du ikke kan huske noget. Det er når sygdommen er så fremskredet, at du har brug for hjælp 24-timer i døgnet, siger direktøren for Alzheimerforeningen og fortsætter.

- Det med, man skal passe på de ældre underspiller lidt, hvor alvorligt det er.

De pårørende bliver, ifølge direktøren, desuden bekymrede for, om den demensramte vil kunne kende dem igen.

- De ved når det går ned ad bakke, så kommer det aldrig tilbage. Den forværring der sker med sygdommen, kan ikke rettes op igen, siger Nis Peter Nissen.

Vigtige besøg

Lempelse af restriktionerne kan ifølge Nis Peter Nissen betyde, at de demensramte kan bevare sociale relationer, hvilket modvirker ensomhed, isolation og stresspåvirkning.

- Man kan opretholde, under de særlige omstændigheder der er, en ”normal” tilværelse, siger direktøren.

De pårørende kender personen, og kan hjælpe med aflæse den demensramte.

- Pårørende har gennem et langt samliv kendskab og bedre muligheder for at aflæse hvad der foregår, fortæller Nis Peter Nissen.

Ifølge Nis Peter Nissen er det dog vigtigt, at der kun er tale om lempelse.

Hvis der skal åbnes op på danske plejehjem, skal der tilføres ekstra resurser. Allerede nu er der underbemanding, og direktøren forventer, der skal tilføres et treciftret millionbeløb til blandt andet mere personale.

- Det er personalet, der skal sørge for hygiejnen, er i orden. Det er jo ikke personen med demenssygdommen, der kan gøre det, forklarer han.

Flere kommuner løsner op

Udover Nordfyns Kommune, vil Kerteminde kigge på retningslinjerne.

- Vores kriseberedskab kigger på det. Vi får ikke noget på plads i weekenden, men jeg håber, vi kan komme i gang i næste uge, siger Britt Pedersen (S), Formand for ældre-, handicap- og psykiatriudvalget i Kerteminde Kommune.

Desuden vil Assens Kommune også overveje lempelser.

- Det kan godt få effekt her. Vi forholder os til de vejledninger, der ligger. Når der kommer en ny melding, forholder vi os til den, siger Charlotte Kjær (S), Formand for social- og sundhedsudvalget, i Assens Kommune.

Formanden kan ikke sige, hvor længe der vil gå. Hun håber det sker hurtigst muligt.

- Hvis der kommer til at stå, at vejledningen har været tolket for hårdt, så reagerer vi på det, siger Charlotte Kjær.

Søren Windell, rådmand i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, fortæller, at lempelser på plejehjem behandles fredag på et beredskabsmøde klokken 11.