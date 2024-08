Udsigt til varm og lummer tirsdag

Der er udsigt til en varm og lummer tirsdag med gode chancer for solskin, særlig mod syd, fortæller meteorolog ved TV 2 Fyn Peter Tanev.



Allerede fra morgen- og formiddagstimerne er temperaturerne oppe og snuse til de 20 grader, og i løbet af eftermiddagen vil vi kunne nå op mod 27 grader.

- Ud på eftermiddag- og aftentimerne trækker nogle tordenbyger op igennem det jyske, og der er en lille risiko for, at man måske kan blive ramt hen over Vestfyn, men vi forudser, at de fleste vil opleve tørvejr tirsdag, siger Peter Tanev.



På den anden side af tirsdagen venter til gengæld en omgang regn til store dele af landet - og Fyn. Det er dermed om at nyde tirsdagen.