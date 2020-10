Udskyder coronakrisen: Fynske banker klar til milliontab

De fynske banker har sat penge af til coronakrisen, som man forventede blev en ny finanskrise. Men bankerne har indtil nu reddet stormen af, blandt andet fordi kunderne er hjulpet af regeringens pakker.

- Det er ikke vores indtryk, at vi har ret mange kunder, som er voldsomt udfordret af coronakrisen. Man har formået at tilpasse sig, og man har så at sige skåret butikken til. Så det er vores indtryk, at de fleste kunder vil klare sig igennem coronasituationen, hvis ikke den udvikler sig herfra, siger Ivan Sløk, der er administrerende direktør i Totalbanken.

Folketinget har vedtaget en ny midlertidig arbejdsfordeling for den private sektor, som afløser ordningen om lønkompensation.

Ordningen kan aftales for fire måneder og bruges af virksomheder, som er udfordret af for eksempel coronakrisen.

Bevarer arbejdspladserne

Ordningen betyder, at medarbejderne deles om det arbejde, der er, så man kan undgå afskedigelser. I den resterende tid går ansatte derhjemme på dagpenge fra a-kassen på en forhøjet dagpengesats.

Rene Olsen er en af de hjemsendte på den nye ordning.

-Umiddelbart så fungerer det fint, at vi arbejder en uge, og så er en uge hjemme. Jeg synes, det er en god ordning, som betyder, at man ikke skal ud og afskedige folk, siger han.

Han er tillidsmand og arbejder på maskinfabrikken Asa Tor i Langeskov, hvor de godt kan mærke, at coronakrisen har ramt ordrebøgerne.

Virksomheden bearbejder med store emner i metal eller plastik til vindmølle- og fødevareindustrien og automationsbranchen, og de er gået 40 procent ned i omsætning i forhold til samme periode sidste år.

- Ordrehorisonten har kortet sig op, og virksomhederne investerer ikke så meget. Hjælpepakkerne har betydet, at vi har kunnet fastholde nogle dygtige medarbejdere og stadigvæk drive en sund og fornuftig virksomhed, siger administrerende direktør Lars Christiansen.

Fyringer vil være kritisk

Fire ud af de femten fuldtidsansatte på maskinfabrikken er sendt hjem efter den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning. På Fyn er arbejdsfordelingsordningen kommet langsomt fra start og under 200 personer har indtil nu været en del af den.

Det, vi laver, er meget specialiseret, så det er ikke sådan, at vi kan rekruttere folk fra et vikarbureau. Lars Christiansen, administrerende direktør, Asa Tor, Langeskov

Hos Asa Tor har medarbejdere også været sendt hjem på den tidligere lønkompensationsordning.

Direktøren kan ikke sætte tal på, hvor mange ansatte, ordningen har reddet fra en fyreseddel, men det har været afgørende for virksomheden at kunne beholde de højt specialiserede medarbejdere.

- Det, vi laver, er meget specialiseret, så det er ikke sådan, at vi kan rekruttere folk fra et vikarbureau. Så det ville være kritisk, hvis vi skulle til at opsige dygtige medarbejdere, siger Lars Christiansen.

De danske banker har afsat milliarder af kroner til tab i forbindelse med coronakrisen, som man forventede blev en ny finanskrise. Men den forventere konkursbølge er ikke kommet endnu.

-Nu sidder jeg primært med privatkunder, så vi var bekymrede for, om man ville se en byge af fyringer og dermed påvirkning af kundernes privatøkonomi. Jeg vil næsten sige, at det har vi slet ikke set. Jeg har ikke oplevet en eneste kunde, som er blevet fyret på grund af coronakrisen, siger Claus Lyngbakke, der er filialchef i Totalbanken i Aarup.

Forskel på bankernes buffer

Der er stor forskel på, hvor mange penge de fynske banker har besluttet at hensætte til coronakrisen. Totalbanken har sat 5 millioner kroner af til coronarelaterede tab, mens Nordfyns Bank har hensat 12 millioner kroner. I Middelfart Sparekasse har de øremærket 15 millioner kroner til at kunne dække coronatab og hos Fynske Bank har de sat 40 millioner kroner af som buffer.

- Vi har set på, hvad der potentielt kan ramme banken. Hvis der kommer meget arbejdsløshed, hvis virksomhederne får problemer med at lave omsætning og tjene penge, jamen så falder det jo tilbage på os. Vi er et spejlbillede af samfundet, går det skidt derude, så rammer det os. Så får banken nogle tab, og det har vi hensat penge til, siger administrerende direktør i Fynske Bank, Petter Blondeau.

Den forventede konkursbølge er ikke kommet, men de fynske banker forventer at det vil komme efter regeringens hjælpeordninger ophører.

- Nu har rigtig mange virksomheder fået lov til at udskyde indbetaling af moms. På det tidspunkt, hvor de skal indbetale, må vi nok påregne, at der er nogle, der ikke kan det. Så kommer de i problemer, og så får vi nogle konkurser. Når det går hårdt til med konkurser, vil der opstå arbejdsløshed, som også vil gå ud over vores privatkunder, siger Petter Blondeau.

Hos Asa Tor producerer de mest til hjemmemarkedet og eksporterer en smule til Norge. I fabrikshallen i Langeskov håber direktøren, at de danske kunder vil begynde at investere, så der igen bliver kortere afstand mellem tilbud og ordrer.

- Jeg håber, at tilliden i markedet kommer tilbage, og vi stille og roligt begynder at se ting spire igen, siger han.

