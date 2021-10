Udspil: Fire fynske byer i spil til nye uddannelser

Udspillet fra regeringen skal samtidig give liv til de mellemstore byer, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i forbindelse med en præsentation af planen.

- Ungdomsuddannelserne skal tættere på de unge. Både fordi det kan få flere til at gennemføre en uddannelse, og fordi det skaber et godt og sundt ungdomsmiljø i en by, når det drejer sig rundt om en ungdomsuddannelse, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Der er 29 byer med over 10.000 indbyggere, som ikke har en ungdomsuddannelse i dag.

Tæt på de unge

I den økonomiske ramme er der ikke afsat midler til ungdomsuddannelser i alle disse byer, og det skyldes ifølge regeringen, at der også skal være elever nok til både nuværende og nye uddannelser.

- Regeringen mener, at der er behov for at bringe ungdomsuddannelserne tættere på de unge, så de unge ikke skal rejse væk fra deres lokalområde for at tage en uddannelse, hedder det i udspillet.

Ungdomsuddannelserne skal ifølge regeringens plan placeres i et samspil med lokalområderne.

- Det er på tide, at vi ser mulighederne i ikke bare at stoppe en centralisering, men også at få skabt en decideret decentralisering, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det kan både være flytning af eksisterende uddannelser og nyoprettelse af uddannelser.

- Jeg vil tro, hvis jeg skal komme med et gæt, at rigtig mange vil gå efter at lave kombinationsuddannelser. Steder hvor man både udbyder almene gymnasieuddannelser, hhx, htx og erhvervsuddannelser under en og samme hat på samme matrikel, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det skaber, mener hun, et godt og stort ungdomsmiljø.

Desuden mener børne- og undervisningsministeren, at det vil være en rigtig god ide, at placere institutioner, der står i deres egen ret med egen rektor, eget kontor og egen bestyrelse.

- Det er fordi, at en del af problemet med centraliseringen er, at når man bor i et lokalsamfund, så er man altid underlagt luner fra nogle, der bor langt væk. Der er faktisk ret godt, hvis man i et lokalsamfund kan bestemme over de institutioner, der er, siger hun.