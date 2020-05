Udspil til ny klimaplan: Fyn er flyveklar

Den socialdemokratiske regerings udspil til en ny klimaplan indeholder tydelige fynske aftryk.

Blandt andet afsætter regeringen 325 millioner kroner til biogasanlæg, og her står fynske Nature Energy klar med en udbygningsplan.

Det er dejligt at konstatere, at de rent faktisk har både hørt og læst og forstået vores anbefalinger Kasper Damsø, direktør, Strøjer Tegl

Desuden skal biomasse være bæredygtigt. Det er en fordel for Fyn, og så skal der satses på den nye teknologi, Power-to-X, som kan bane vejen til grøn flybrændstof.

Sådan et produktionsanlæg står allerede klar på Lindø.

Læs også Følg corona-situationen: Museer bør droppe rundvisninger

Planen indeholder således muligheder for vækst og nye fynske arbejdspladser, lyder det blandt andet fra Strøjer Tegl ved Assens.

- Vi er ikke tilhængere af at sidde nede på de bageste rækker og pege fingre ad de løsninger, de andre enten har lavet eller ikke har lavet.

- Vi vil gerne frem og påvirke de beslutninger, der bliver taget. Og vi vil rigtig gerne være med til at tage ansvar, siger Kasper Damsø, direktør hos Strøjer Tegl.

Strøjer Tegl har næstformandsposten i regeringens klimapartnerskab for den energitunge industri i Danmark. Derfor har den fynske virksomhed været med til at anbefale nye klimaløsninger.

- Jeg synes, det er ret tydeligt, at regeringen har lyttet til de anbefalinger, som vi er kommet frem med i klimapartnerskabet.

- Det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi synes også, det er vældigt fornuftigt, at regeringen vælger at kigge på industrien, fordi de forslag, vi er kommet med, er nogle, vi umiddelbart selv kan gå ud og implementere bagefter.

Fly uden CO2-udledning

Den nye klimaplan lægger op til brug af mere biogas. Det kan sikre en mere bæredygtig produktion på fabrikker med stort CO2-udslip - som for eksempel Strøjer Tegl.

Og så er det fynske biogasselskab Nature Energy klar til med ny teknologi, der kan omdanne biomasse til flybrændstof.

- Det passer ind i den infrastruktur, vi har i forvejen, så vi kan få de grønne kulbrinter ind i flyindustrien, så de kan flyve uden CO2-udledning, sagde Ole Hvelplund, direktør hos Nature Energy, allerede i efteråret til TV 2/Fyn.

Under overskriften Power-to-X lægger regeringen op til at investere i alternative brændstoffer til skibe, lastbiler og fly.

- Hvis luftfartselskaberne ville, så kunne vi producere i dag, fordi teknikken er der til det, siger Ole Hvelplund, mens Kasper Damsø tilføjer:

- Der er heller ingen tvivl om, at vi som projektindustri også har en stor udledning af CO2. Derfor har vi været meget interesseret i at få lov til budskaber frem eller få mulighed for at blive hørt.

- Og det er så dejligt at konstatere, at de rent faktisk har både hørt og læst og forstået vores anbefalinger, siger Kasper Damsø.

Forhandlinger inden sommer

Regeringens klimaplan er dog ikke kun lutter grønne skove.

Mens man visse steder på Fyn er tilfreds med udspillet, klandres klimaplanen blandt andet for ikke have en indsats for transport- og landbrugsområdet og i forhold til borgernes adfærd.

Statsminister Mette Frederiksen har lovet Folketingets partier, at der skal forhandles om klima inden sommer.

Læs også Glæde midt i coronakrise: Fynske Emmelev håber på at blive en del af regeringens klimaplan