Udvalgte borgere kan booke tid til coronavaccine efter nytår

Efter nytår åbnes et elektronisk bookingsystem for målgrupper, der bliver tilbudt en coronavaccine. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en meddelelse.

Systemet vil være kun være åbent for personer, der har fået et besked om tilbud om en vaccination. De vil kunne bestille tid til at få stikket på vacciner.dk.

- Den er styret centralt og åbner kun for personer, der har et af de cpr-numre, der nu tilbydes vaccination, siger direktør Søren Brostrøm i meddelelsen.

Læs også Fynske Leif er første vaccinerede dansker: - Man går jo stadigvæk og er lidt euforisk

Søndag morgen blev de første stik med vaccinen, der er udviklet af Pfizer og BioNTech, givet på fem plejecentre rundt omkring i landet.

Det skete, ti måneder efter at det første tilfælde af covid-19 blev bekræftet i Danmark. Siden er over 150.000 bekræftet smittet.

Forsøg med vaccinen har vist, at den har en effekt på 94 procent. Der skal dog gives endnu et stik, før effekten af vaccinen er optimal.

- Når du har fået din første vaccination, reserverer systemet plads til stik nummer to, som skal foretages 21-28 dage efter, lyder det fra Brostrøm.

Stikket vil blive givet på et af de regionale vaccinationscentre. På Fyn ligger de i Svendborg og Odense.

Læs også Her kan du blive vaccineret: - Vi arbejder mod uret for at få alt på plads