Udvidelse af fynske motorvej på plads - men bilister må vente flere år

- Det er fantastisk godt for hele Fyn, at motorvejen syd om Odense nu bliver udvidet og at der kommer støjbekæmpelse oveni. Men det er katastrofalt, at arbejdet først går i gang i 2025, siger Christoffer Lilleholt (V).



Han er by- og kulturrådmand i Odense og har længe arbejdet for en udvidelse af motorvejen.

- Det ærgrer mig rigtig meget. Det er et stort tab for fynboerne, at man skal vente så længe inden arbejdet går i gang, siger han.

Også hos brancheforeningen Fynsk Erhverv er man skuffet over, at trafikanterne skal vente længe, før de kan køre de seks spor syd om Odense.

- Vi er selvfølgelig glade for, at motorvejen syd om Odense er med i aftalen, men det havde vi nu også regnet med, siger Jytte Reinholdt, der er direktør i Fynsk Erhverv, og fortsætter:

- Derimod er det en stor skuffelse, at arbejdet først skal sættes i gang i 2025.

For Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, er visheden om, at pengene til motorvejsudvidelsen er sat af, dog det vigtigste.

- Til gengæld er der sikkerhed for det, fordi det er så bredt et forlig. Vi kan regne med det. Nu kan vi byplanlægge også i forhold til motorvejen. Der er jo mange borgere derude, der er i limbo omkring støjen, fortæller Peter Rahbæk Juel.