Udvidelse af motorvejen: Arbejde giver hastighedsnedsættelser og omkørsel

Etapen Vejdirektoratet udbygger er cirka 24 kilometer af Fynske Motorvej fra fire til seks spor mellem Nr. Aaby og Odense V. Men for at genere bilisterne mindst muligt, bliver det gjort i etaper.

Det bliver entreprenøren Jorton A/S, der kommer til at stå for at forlænge tunnelerne ved Gremmeløkkevej, Ejbyvej, Rørupgyden, Ålsbovej og Indslevvej.

Virksomheden starter med tunnelen ved Ejbyvej, som er planlagt til at gå i gang i midten af oktober. Derefter følger opstart på Gremmeløkkevej i starten af november.