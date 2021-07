Uefa inviterer Christian Eriksen til EM-finale som gæst

Glemmer det aldrig

Det var den tidligere og mangeårige landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt, der fik Peder Ersgaard til at tænke, at noget var i gærde. Kreutzfeldt ville have Peder Ersgaards mailadresse, og da han åbnede indbakken, var der nyt.

- Og så stod der, at Aleksander Ceferin, præsidenten for Uefa, ville invitere mig som VIP-gæst til at se EM-finalen på Wembley i London den 11. juli. Jeg var helt rundt på gulvet.

- Det bliver to mærkedage, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme og så med cirka en måneds mellemrum, Peder Ersgaard med henvisning til, at det snart er en måned siden, han var med til at redde Eriksens liv.