Uenighed om kronhjortens fremtid: - Det er en konflikt mellem mennesker og dyr

Kronhjorten skal særfredes på Fyn.

Det mener Claus Lauritsen, formand for Svendborg Jagtforening.

Han synes nemlig ikke, at kronvildtbestanden er stor nok til, at den kan overleve at blive skudt på af jægere.

- Vi som jægere går på jagt for at høste af det overskud, som naturen producerer. Det vil sige, at en bestand skal kunne tåle, at der bliver skudt på den. Med en bestand på 50-70 kronvildt spredt ud på Fyn, så er det på ingen måde en bæredygtig bestand, siger han og fortsætter:

- Kronvildt er meget majestætisk, når man møder det. Det synes jeg også, at herre og fru Danmark skal kunne opleve i naturen, og det får de først mulighed for, når der er lidt flere, end der er i dag.

Dårligt nyt for landmændene

Kronhjortbestande har flere steder i Danmark skabt skader for flere tusinde kroner, fordi de har spist af landmændenes afgrøder og nedtrampet deres marker.

Og blandt andet derfor, er Torben Lyngsøe, der er formand for den fynske landboforening Centrovice, ikke enig i, at kronhjorten skal særfredes på Fyn.

Han mener, at vildtbestanden klarer sig fint på Fyn, og at fredningen af kronvildt vil skabe en uhensigtsmæssig udvikling af hele vildtbestanden.

- Vi oplever allerede nu, at der er skader på vores afgrøder, og at dådyrene fordriver rådyrene, fordi de er større, siger Torben Lyngsøe.

Han tror, at krondyrene på samme måde vil fordrive de andre vildtbestande, fordi de er så store. Og det vil, ifølge ham, skabe flere trafikuheld, fordi då- og rådyrene i hyppigere grad vil være nødsaget til at krydse de store landeveje.

Men det synes Claus Lauritsen dog ikke er et argument for, at bestanden skal reguleres gennem jagt.

- Det er en konflikt mellem natur og mennesker. Vi skal som mennesker tage hensyn til naturen.

- Jeg tænker ikke at landbrugsinteresser skal gå 100 procent udover naturen. Så bliver vi godt nok fattige, siger Claus Lauritsen.

Fornuftig afskydning

For Claus Lauritsen handler fredningen også om at udvikle den danske natur. Ifølge ham vil en øget bestand af kronvildt bidrage til mere vild natur på Fyn.

Men det argument køber Torben Lyngsøe ikke.

- Andre vildtbestande bidrager også til naturen og biodiversiteten. Det skal være op til den enkelte lodsejer at lave en fornuftig afskydning af det vildt, man har på sit område, argumenterer han.

I 1840 blev kronhjorten udryddet på Fyn, og bestanden er først kommet tilbage for fem-seks år siden, efter nogle kronhjorte undslap en dyrefarm på Sydfyn, hvorefter de har formeret og spredt sig ud til resten af Fyn.

I serien Preben Dahl og Emil Sanderhoff tager på tur ud i naturen, forsøger de to at finde den majestætiske kronhjort på Fyn.