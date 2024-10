Ugen uden bil er slut, og Marianne mangler elcyklen: - Har da stjålet ungernes et par gange

"Det er ikke længere sejt, at det er dig, der er mit ride".

Digteren Kim Linnets ord fulgte for to uger siden en gammel Peugeot 307, der kun har levet af diesel, da TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende stedte bilen til hvile ved en autoophugger. Det blev samtidig startskuddet til kampagnen 'Fyn skifter gear'.De to medier har undersøgt, hvad der skal til, hvis øens beboere skal begynde at vælge bilen fra og har her undersøgt, om det overhovedet er realistisk for alle at lade den firehjulede ven stå - og i stedet tage offentlig transport, pumpe cyklen eller investere i en eldrevet løsning.

Alt det og meget andet blev vendt, drejet og debatteret søndag formiddag på Jernbanegade i Odense. Her var der en scene smækket op, indkøbt brunsviger og æblemost til en halv hær og et børnekor fra Carl Nielsen Korskolen skød ballet i gang ved at synge 'Vi kan ikke leve alene' af bandet Tøsedrengene.