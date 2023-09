Et uheld på Storebæltsbroen betyder, at der er lukket for al biltrafik i retning mod Fyn, det skriver Sund og Bælt på det sociale medie X.

Bilister må forberede sig på kø.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at en personbil med trailer har ramt autoværnet på Sprogø i retning mod Fyn. Betalingsanlægget er helt lukket i retning mod Fyn, da der er vragdele fra traileren ud over begge vognbaner. Politi og brandvæsen er fremme på stedet.



Broen forventes åbnet kl. 18:00.