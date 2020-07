Uheld på el-løbehjul stiger: Minister overvejer at indføre hjelmpligt

Det er ikke kun samfundshjulene, der er begyndt at komme i gang igen. Også el-løbehjulene bliver taget mere i brug efter en stille periode under coronanedlukningen.

Der kommer nye retningslinjer for el-løbehjul Benny Engelbrecht (S), transportminister

Ifølge tal fra Ulykkes Analyse Gruppen ved OUH er el-løbehjulsulykker stigende. Desuden er det primært hovedskader, viser undersøgelsen.

Det får transportminister Benny Engelbrecht (S) til at tage noget helt nyt med til forhandlingerne af en ny vejlov til oktober.

- Jeg overvejer meget alvorligt, om vi ikke skal indføre en tvang på at have hjelm på, når man kører på el-løbehjul. Det er et motoriserede køretøj med ligeså stor uheldsfrekvens som knallerter, hvor man også kører med hjelm, siger han.

Nye regler for el-løbehjulene

El-løbehjulene har været i den odenseanske trafik siden juli sidste år, hvor der har været 72 uheld i alt. Senest i juni har der været otte uheld - til sammenligning var der ét uheld i april.

Men selvom løbehjulene har været i byen i over et år, har der ikke været nogle retningslinjer eller krav, og det er meget kritisabelt, mener byrådsmedlem i Odense Kristian Guldfeldt (K).

- Transportministeren har bare siddet på hænderne. Der er på intet tidspunkt kommet retningslinjer fra Christiansborg, siger han.

Han ønsker at få flere redskaber, så de kan bedre kan regulere og styre el-løbehjulene i byen.

- Det kunne være godt have mulighed for at gøre noget, så de ikke bare ligger og flyder rundt om i byen. Og så skal der stilles større krav til sikkerheden, siger Kristian Guldfeldt.

Lige nu er der ingen regler om, hvor man skal placere løbehjulene. Foto: Alex Syrik

Og det er også en af de ting, som transportministeren regner med bliver til virkelighed med den nye vejlov i oktober.

- Der kommer nye retningslinjer for el-løbehjul. Vi vil sikre, at kommuner kan præcisere, hvor man må placere løbehjulene. Og at hvis nogen placerer dem et ulovligt sted, så skal kommunen kunne fjerne dem på udlejers regning, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:

- Man skal gerne opleve mere ordnede forhold for el-løbehjulene fremover.

Flest skader på hovedet

OUH's undersøgelse viser de områder, der er mest udsatte, når man vælter på et el-løbehjul. Og her kan hjelmen virke som en god idé.

- Vi ser flest skader mod hænder og ansigt. Det kan være tandskader, ansigtsår og alvorlige brud. Derfor anbefaler vi også hjelmbrug, siger Niels Dieter Röck, der er overlæge på OUH.

Han påpeger, at det er meget nemt at vælte på løbehjulene, da de har et meget smalt styr, et lille hjul og en høj fart. Han mener, at noget, der kunne forebygge skaderne, kunne være træning.

- Jeg synes, det er tankevækkende, at der kommer et helt nyt produkt, og at man, først efter det er kommet på markedet, vurderer, hvordan det virker, og hvordan man skal bruge det, siger Niels Dieter Röck og fortsætter:

- Jeg vil kraftigt anbefale, at alle øver sig. Det er nok ikke realistisk at foreslå et kørekort, men træning og hjelm er altid en god idé.