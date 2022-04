Uheldsramt: DB Cargo-chefer stoppet

Lasse Pedersen, der mistede sin kæreste ved ulykken i 2019, anmeldte på baggrund af Havarikommissionens rapport DB Cargo til Fyns Politi.

Fyns Politis efterforskning i den sag blev den 1. februar videresendt til statsadvokaten i Viborg med henblik på vurdering af en eventuel tiltale mod DB Cargo, erfarer TV 2 Fyn.

Jan Wildau skriver om tiden hos DB Cargo:

- Det har været en spændende tid med primært fokus på strategiudvikling for vores skandinaviske forretning og sekundært fokus på kommunikation. Jeg glæder mig til at vende tilbage til et job som kommunikationsdirektør. Hvor det bliver, ved jeg endnu ikke.



DB Cargo er i øjeblikket i proces med at finde en afløser for Jan Augustesen på posten som sikkerhedschef.