Uhyggelig tendens: Mørkeulykker blandt børn stiger eksplosivt

Blandt de 15- til 17-årige er antallet af mørkeulykker steget med 17 procent - fra 1313 ulykker i 2021 til 1547 ulykker i 2022.

- Når det er mørkt, har en bilist kun omkring 25-30 meter til at se dig. Med synlige reflekser på tøjet bliver afstanden øget til hele 130-140 meter, hvilket giver føreren af bilen ekstra tid til at reagere i, siger Anne Mette Toftegaard, viceadministrerende direktør i Alm. Brand Group og forperson for Børneulykkesfonden.

- Denne lille forskel i synlighed kan være altafgørende for at forebygge alvorlige ulykker i trafikken og potentielt være med til at redde liv, siger hun.