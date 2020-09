Uklare coronarestriktioner: Skal du have mundbind på til koncert?

Mundbindet skal på, når man går til sit bord på restauranten, og når man køber en øl i baren. Lukketiden er klokken 22, og der er et maks antal på, hvor mange gæster der må være per kvadratmeter.

Restriktionerne er mange på caféer, restauranter og barer. Men for landets spillesteder og andre kulturinstitutioner, hvor der også bliver serveret drikkevarer, er reglerne anderledes.

På spillestedet Posten må man gerne drikke sin øl færdig efter klokken 22, og man behøver ikke have mundbind på - men på Café Citronen i Svendborg er det ud af vagten, når timeslaget har slået.

- Det giver måske ikke mening direkte, men det er ikke os der sætter reglerne og dagsordenen. Vi følger dem bare, siger Martin Gjerløff, der er marketingchef på musikhuset Posten i Odense.

Den holdning deler Sarah Ringsmose. Hun er tjener på Café Citronen:

- Det giver ikke mening.

Klare linjer

Reglerne er mange og nogle gange uklare. Derfor ønsker brancheorganisationen Horesta klare linjer fra myndighederne.

- Når virksomhederne prøver alt det, de kan, for at overholde myndighedernes regler og rammer, men simpelthen ikke kan få et klart svar på, om man er omfattet af det ene eller det andet, må man melde ud, hvem der er omfattet af de ene regler og de andre regler, siger politisk chefkonsulent hos Horesta Kristian Nørgaard.

Reglerne ændrer sig nemlig alt efter, om man er en restaurant, bar eller et spillested. Selvom blandt andet udskænkning af drikkevarer er den samme.

Og det kan godt skabe forvirring hos både personale og gæster.

- Det har været lidt forvirrende for os en gang i mellem, og vi har også en gang i mellem været nødt til at ringe ind til kontaktlinjen for at få lidt mere klare linjer og forstå helt præcist, hvad det egentlig er vi skal gøre. For det har godt nok været lidt uklart, fortæller Sarah Ringsmose.

Forvirrende regler

Selvom reglerne kan være forvirrende i branchen, bliver de fulgt til punkt og prikke hos både Café Citronen og på Posten.

- Der er nogle myndigheder, der tager nogle beslutninger og i bund og grund, vil vi bare gøre alt, hvad vi kan for at leve op til det, der er os pålagt, siger Martin Gjerløff.

- Vi gør det, vi har fået fortalt, og sådan er det, lyder det fra Sarah Ringsmose på Café Citronen.

Men reglerne skal ifølge Horesta være klare, for de har stor betydning for omsætningen og overlevelsen i branchen.

- Omsætningen er enormt presset. Og så frygter vi jo, at der er nogen, der vil blive hjemme. Det ser vi allerede eksempler på nu fra barer og værtshuse. De melder om, at gæster bliver hjemme, fordi det er træls, at man skal have mundbind på, siger Kristian Nørgaard.

- Vi kan tydeligt mærke en nedgang i antallet af solgte billetter. Helt klart, fordi folk er nervøse for reglerne og smittefare og så videre. Det er selvfølgelig træls, men også forståeligt, fortæller Martin Gjerløff.

Indtil videre gælder restriktionerne indtil den 18. oktober.