Ukrainer om krigen: - Jeg håber, menneskeheden kan lære noget af det her

- I løbet af få timer fik vi fat i vores naboer, en gravid kvinde, der også har et to-årigt barn. Så dem tog vi med hertil i min bil. Jeg forlod bilen et eller andet sted cirka 14 kilometer fra grænsen, men gudskelov har vi mødt mange gode mennesker undervejs.

Vi kan kun være taknemmelige

Vladislav Illien fortæller, at de har mødt en masse gode og hjælpende mennesker under deres flugt; både ukrainere, polakker og alle de andre fremmede nationer, der er mødt op for at hjælpe de ukrainske flygtninge.

- Vi kan kun vise vores taknemmelighed, jeg kan kun være taknemmelig, og jeg håber, at at menneskeheden kan lære noget af det det her, siger han.