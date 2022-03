Ukrainere får også adgang til integrationsuddannelse

Den såkaldte integrationsuddannelse - i daglige tale kaldet igu - udvides nu, så også ukrainere får mulighed for at kombinere en praktikplads med et skoleforløb med blandt andet danskundervisning.

Det fremgår af en aftale, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter.

Helt konkret er der lavet en tillæg til den forlængelse af igu-aftalen, der blev indgået for nylig, så den også gælder ukrainere med midlertidig opholdstilladelse.