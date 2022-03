Ukrainske flygtninge er ankommet til Odense

Den bus med flygtninge fra Ukraine, som TV 2 Fyn har fulgt siden afgangen fra Odense forleden, er tæt på ankomst til Fyn.

TV 2 Fyns reporter Frederik Zeuner fortæller fra bussen, at bussen blev tre timer forsinket i Padborg ved den dansk-tyske grænse på grund af pasproblemer.

Problemerne blev løst og bussen forventes at ankomme til Odense omkring klokken 08.00.

Oprindeligt var det meningen, at bussen skulle køre til Strib, men kører altså i stedet til Odense.

Bussen forlod den polske storby Krakow torsdag aften med 15 flygtninge ombord. Ved grænsen blev to af flygtningene samlet op af familie.

De resterende 13 er stadig med i bussen mod Odense.

- Grunden til det længere ophold i Padborg er, at to af ukrainerne ikke havde biometrisk pas. Dem med biometrisk pas er fri til at rejse ind i Danmark. De to uden biometrisk pas skal søge asyl, og det er den proces, der nu er startet, fortæller Frederik Zeuner.