Ulighed: Katastrofe for landområder at få nej til lån

Afholds Hotel står der med store, sorte bogstaver på facaden til et mindre Bed & Breakfast i Veflinge. Uden for stedet står Lars Thomsen. Han har slået dørene til huset her op for sommergæster de seneste seks år.

Jeg har lært på den hårde måde, at hvis man skal have noget gennemført, så skal man tjene pengene selv først Peter Thaisen, ejer, Thaisen Hus

Det var dog noget af en kamp at få lov til at købe det gamle hotel for seks år siden. Han fik nej til at låne de 475.000 kroner, som hotellet den gang kostede, fra alle de store realkreditinstitutter.

- Jeg kunne få lov til at låne 1,1 million til en butik på hovedgaden i Bogense, men da vi ville låne cirka en halv million til et hus med postnummer i Veflinge, skubbede de papirerne over bordet igen og sagde nej, fortæller Lars Thomsen.

Og han er ikke den eneste fynbo, der har oplevet, at postnummeret har haft afgørende betydning for et afslag på et realkreditlån.

TV 2 Fyn har de seneste dage fået flere henvendelser for fynboer i yderområderne, der har fået afslag på at låne penge til at købe hus eller udvide deres forretning.

Vilkår man må leve med

En anden i den flok er Peter Thaisen, der driver en kursus og konferencevirksomhed i Hillerslev på Midtfyn. Han har, efterhånden som hans forretning voksede sig større, forsøgt at låne penge til udvidelserne.

Det gjorde han i 2005, 2007, 2010 og i 2014. Alle fire gange fik han afslag fra kreditforeningerne og endte i stedet med alle fire gange at finde finansieringen et andet sted.

- Jeg har lært på den hårde måde, at hvis man skal have noget gennemført, så skal man tjene pengene selv først, og så skal man også være villig til at tage en del af det over et banklån på mindre favorable vilkår, siger Peter Thaisen til TV 2 Fyn.

Peter Thaisen har i 15 år ejer og drevet konferencecenteret Thaisen Hus med overskud. Alligevel har han altid selv skulle punge ud, hvis der skulle moderniseres. Realkreditforeningerne afviser nemlig gang på gang hans ansøgninger om lån. Foto: Anders Høgh

Ulighed i Danmark

Kim Ruberg, formand for Balance Danmark, kender alt for godt til den problematik. De hører om den igen og igen i organisationen, der arbejder for et Danmark i bedre geografisk balance.

- Der skal være lige vilkår for at kunne bo, leve og drive virksomhed i Danmark. Det kræver flere indsatser, men det afgørende er, at finansieringen er på plads. Ikke bare for hr. og fru Jensen, der vil købe et hus, men også for den erhvervsdrivende, der vil udvide produktionen eller starte en ny virksomhed, siger Kim Ruberg

I organisationen oplever de dog, at kreditforeningerne afviser, at et bestemt postnummer skulle have betydning for, om de siger ja eller nej til et lån.

De fynboer TV 2 Fyn har været i kontakt med de seneste dage fortæller imidlertid en anden historie, der ligner den, Kim Ruberg kender alt for godt.

De fleste af dem har fået afslag med netop postnummeret som begrundelse. Det sker som regel over telefonen eller mundligt ved et møde. Derfor har de desværre ikke dokumentation for deres påstand.

Kreditforeningerne i flyverskjul

Med kreditforeningernes påstand på den ene side og borgernes på den anden, kan det derfor være svært at finde hoved og hale i det hele.

- Kreditforeningerne går i flyverskjul. De siger, at den her forskelsbehandling ikke finder sted. Det handler om en individuel vurdering, er deres påstand. Det betyder, at vi må gå en anden vej, selvom vi ved, det her finder sted. Derfor har vi nu afleveret et par modeller for nye finansieringsmuligheder til erhvervsministeren, siger Kim Ruberg.

Han oplever lige nu en stor lydhørhed fra ministerens side. Derfor håber han også på, at der denne gang sker noget, og der bliver skabt bedre forhold for borgere, der har en drøm om at bo og drive deres forretning i landets yderområder.

Lars Thomsen har imidlertid svært ved at tro, at fremtiden tegner lysere for dem, der drømmer om en bolig i Veflinge. Men han håber.

- Mirkalernes tid er ikke forbi, griner han.