Ulovlig celle i Ringe Fængsel lukker

En celle i Ringe Fængsel har kortvarigt været brugt til at udelukke indsatte fra fællesskabet. Det informerede flere indsatte ombudsmanden om, da denne var på tilsynsbesøg i fængslet i efteråret 2019.

Cellen, der var umøbleret og havde nummeret 709, blev blandt andet brugt, hvis der havde været uro eller ballade på et værksted.

Læs også Kom med ind bag murene i Ringe Fængsel

- Landets fængsler har forskellige muligheder for at reagere, hvis der er uro og voldsom adfærd blandt indsatte. Men det skal være inden for reglerne, og det var brugen af celle 709 i Ringe Fængsel ikke, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger i en pressemeddelelse.

Den ulovlige celle blev til dels bekræftet af fængselsbetjente under tilsynsbesøget, og det blev anbefalet af ombudsmandens besøgshold, at ledelsen undersøgte brugen af cellen.

Udelukkelse fra fællesskabet

Fængslets undersøgelse viste herefter, at blandt andet celle 709 var blevet brugt i oktober 2018 til kortvarigt at udelukke otte indsatte fra fællesskabet.

Angiveligt skulle udelukkelsen være gjort af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at fængslets retningslinjer for brugen af cellen ikke var lovlige, og fremover vil cellen alene blive brug som en såkaldt "ventecelle" i forbindelse med aflæggelse af urinprøver - og som det klare udgangspunkt vil cellen kun blive brugt til én indsat ad gangen.

Læs også Fængselsforbund: Ringe Fængsel for udviste bliver et hårdt sted