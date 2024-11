Ulovlige, lynhurtige elcykler sælges på danske hjemmesider - så lette er de at finde

Med ganske få klik er det muligt at bestille en elcykel, der med mægtige 50 kilometer i timen kan få dig fra A til B - og så koster den endda kun 8.495 kroner.

"Oplev en ny måde at pendle eller tage på eventyr med denne højtydende elcykel", står der om cyklen.

Det lyder som et godt tilbud, men det er ikke tilladt at bruge cyklen på offentlig vej. Det nævner hjemmesiden intet om.

- Jeg tænker, at det er en af de annoncer, jeg vil tage med videre til vores sagsbehandlere, som kan vurdere den konkret, fortæller Lars Niemann, der er teamleder i Sikkerhedsstyrelsens afdeling for produkter, der har ansvaret for, at markedsføringsloven overholdes.

Det vrimler med annoncer på nettet, der reklamerer for speed pedelecs - en stadig forholdsvis ny type af elcykler, der kan og må køre op til 45 kilometer i timen. Mange af forhandlerne har styr på reglerne, men du skal hverken lede længe eller i den mørke del af internettet for at finde de ulovlige cykler.

En halv time på internettet

Vi gav os selv en halv time til at finde så mange ulovlige speed pedelecs som muligt.

Der gælder en lang række regler for denne type elcykel, og også flere end for almindelige elcykler, der må køre 25 kilometer i timen med motorhjælp. Derfor har vi kun talt annoncer, der tydeligt reklamerer for cykler, der kan køre mere end de tilladte 45 kilometer i timen, eller som kan køre 45 kilometer i timen, uden man træder i pedalerne, med. Ingen af delene er lovlige.

På de 30 minutter fandt vi i alt otte annoncer.

Oven i det kan vi lægge de annoncer, der helt udlod at nævne, hvor hurtigt cyklen kan køre.

Dertil kommer også, at cyklen skal have typegodkendelsen L1e-b for at måtte bruges i trafikken, og det fremgår ikke af hjemmesiderne, om cyklerne har det. Hverken dem, der overholdt fartbegrænsningen, eller dem, der ikke gjorde.

Ti anmeldelser

Sikkerhedsstyrelsen har siden juli 2022 modtaget ti anmeldelser om ulovlig eller vildledende markedsføring af speed pedelecs.

- Vi har konstateret, at der er nogen, der har svært ved at få det (markedsføringen, red.) gjort korrekt, og vi er interesserede i at slå ned, hvor det er bevidst vildledende, og hjælpe, hvor det er misforståelser, fortæller Lars Niemann.

I første omgang vil Sikkerhedsstyrelsen altså vejlede forhandlerne, inden den skrider til et påbud om at standse markedsføringen. Ultimativt kan sagen overdrages til politiet.

Lars Niemann har ikke kendskab til, at det skulle være sket med nogle af de forhandlere af speed pedelecs, styrelsen allerede har kigget på.