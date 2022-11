Ulykkeslinjen: Drop cyklen, når turen går hjem fra julefrokost

Det er ikke helt ufarligt at tage cyklen hjem efter en aften, hvor der er kommet alkohol indenbords.

- Det kan desværre gå rigtig galt. Man kan selv komme til skade, men man kan også påføre andre skade, siger Bente Elton Rasmussen, der er rådgiver hos Ulykkeslinjen.

Antallet af færdselsuheld med spiritus involveret på cykel og elcykel er stigende.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ulykkeslinjen, der rådgiver personer, som har været i en ulykke, er bekymret over tallene.

- Vi synes, det er en bekymrende udvikling, siger Bente Elton Rasmussen.

Tallene viser en fordobling i antallet af uheld med spiritus på cykel og elcykel fra 2016 til 2019.

I 2016 lå antallet på 22 tilfælde, mens det tal var steget til 45 i 2019.

I 2021 var der 49 registrerede færdselsuheld for cykler og elcykler med spiritus involveret. Det er det højeste antal siden 2005.

Det er langt fra alle uheld, der registreres hos politiet. Det egentlige tal kan derfor være højere, skriver Danmarks Statistik.

For første gang i tre år går vi en tid i møde med julefrokoster uden coronarestriktioner.

- Der har været lagt en dæmper på julefrokosterne de seneste par år på grund af corona, og derfor skal den måske have lidt ekstra gas i år.

- Så vi er bekymret i forhold til, hvad der kommer til at ske i løbet af december, siger Bente Elton Rasmussen.

Hos Ulykkeslinjen er opfordringen derfor, at man tænker sig om en ekstra gang, inden turen går hjemad.

- Hvis man tager cyklen, skal det måske overvejes, om man skal tage de sidste par genstande, og man skal sørge for, at der er lys på cyklen, og at man har cykelhjelm på.

- Der er potentielt mange farer derude, så man skal virkelig tænke sig om og forberede sig på, om man kan komme hjem på anden vis end cykel, lyder det fra Bente Elton Rasmussen.