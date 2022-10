Under 24 timer til valg: Fynske kandidater kom med sidste svar til vælgerne

Slutspurten er for alvor sat ind.

Der er mindre end et døgn til at fynboerne skal ind i stemmeboksene og vælge, hvem der skal repræsentere dem på Christiansborg.

Selvom det er sidste udkald, så har mere end hver syvende vælger stadig ikke besluttet, hvem de skal stemme på.

I debatten “Sidste Svar” havde flere fynske folketingskandidater så mulighed for at overbevise de sidste tvivlsomme vælgere om, at krydset skal sættes hos netop dem og deres parti.

14 fynske spidskandidater fra hvert sit parti havde hver to og et halvt minut til at komme med svar på spørgsmål, der har presset sig på ovenpå den fire uger lange valgkamp.

Meningsmålinger spår at...

Den første til at få det sidste svar var Nishan Ganesh fra Frie Grønne.

Meningsmålinger spår partiet til at få under to procent af stemmerne, hvilket betyder at Frie Grønne ligger under spærregrænsen. Dermed står partiet ikke til at komme i Folketinget. Til spørgsmålet om, hvorvidt en stemme er spildt, hvis man stemmer på partiet, lød svaret fra Nishan Ganesh:

- En stemme på Frie Grønne er et udtryk for, at en større del af den danske befolkning kan identificere sig i vores politiske holdninger. Derfor vil jeg også mene, at det aldrig er stemmespild, når medborgere gør brug af sin demokratiske ret, siger Nishan Ganesh.

Et andet parti, der også står til at være under spærregrænsen er Kristendemokraterne. Den fynske spidskandidat, Michelle West, lagde ikke skjul på, at hun mener, at selvsamme meningsmålinger er med til at skade demokratiet.



- Jeg tror, at snakken om meningsmålinger er med til at ødelægge demokratiet i Danmark. Rigtig mange mennesker tør ikke at stemme med hjertet og dermed det parti, som de er enige med, fordi man konstant bliver tudet i øret med, at partiet ikke kommer ind alligevel. Kristendemokraterne er et af de eneste partier, der stadigvæk holder fast i vores ideologi. Det er med til at styrke os, siger Michelle West i sit sidste svar.

Kerneforskelle i følge partierne selv

Siden valget i 2019 er det gået en vej for Dansk Folkeparti, og det er nedad. Partiet har længe balanceret på spærregrænsen, og noget kunne tyde på at vælgerne i stedet er vandret over til partier som Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne.

Derfor fik Signe Vedersø Keldorff fra Dansk Folkeparti mulighed for at give det sidste svar på, hvordan partiet adskiller sig fra Danmarksdemokraterne.



- Vi ser i dag i meningsmålingerne, at vi stiger, så vi er glade. Der er brug for et Dansk Folkeparti, fordi vi er tre forskellige partier. Jeg mener, at Dansk Folkeparti er det strammeste parti, når det kommer til udlændingepolitikken. Danmarksdemokraterne ønsker ikke at opsige konventionerne, der gør det muligt at hjemsende kriminelle udlændinge, siger spidskandidaten.

Jens Henrik Thulesen Dahl skiftede i sommers fra Danske Folkeparti til Danmarksdemokraterne. Han mener også, at de to partier er vidt forskellige.

- Kerneforskellene blev beskrevet af DF selv. Når man står i DF, så vil man ud af EU og konventionerne. Vi siger, at vi bør gå ind og være konstruktive og samarbejde. I stedet for at melde os ud af EU, så bør vi i stedet bruge energi på at lave reglerne om i EU.

Både DF og Danmarksdemokraterne slår sig op på mærkesager som bedre velfærd og en stram udlændingepolitik. Hvordan har du flyttet dig på de to punkter ved at gå over til Danmarksdemokraterne?

- Jeg vil ikke sige, jeg har flyttet mig. Vi skal have en stram udlændingepolitik, og der er jeg ligeså stram, som jeg har været hele tiden i Dansk Folkeparti, fortæller Jens Henrik Thulesen Dahl.

Noget og ikke nogen

Det er ikke kun Danmarksdemokraterne, som er ny på stemmesedlen. Det nye parti Moderaterne har gennem valgkampen slået fast, at partiet ikke vil pege på, hvem de mener skal være statsminister.

Partiets fynske folketingskandidat Rosa Eriksen løftede da heller ikke sløret i sin sidste bemærkning.

- Det ville være breaking, hvis jeg sagde det nu. Vi peger på de partier, der vil samarbejde bredt henover midten. Det må se efter valgaftenen, hvordan mandaterne falder, og hvordan vi kan blive enige om nogle langsigtede reformer partier imellem.



Hvorfor er det, I ikke vil pege på en statsminister, ligesom alle de andre?

- Vi har ikke præsidentvalg i Danmark. For os er det ikke så vigtigt, hvem der er kaptajn på skibet. Vi skal have lavet en god og stabil sejlplan for Danmark, fortæller Rosa Eriksen.