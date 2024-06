Underskuddet fortsætter: Jensens Bøfhus bløder millioner

Restaurationskæden Jensens Bøfhus med hovedsæde i Odense fortsatte rækken af underskud sidste år.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for 2023.

Et minus på knap 18 millioner kroner før skat betyder, at Jensen's Bøfhus Group, der også omfatter produktionen af bl.a. saucer og færdigretter, på fire år har sat 155 millioner kroner til.

Omsætningen - altså salget - faldt fra 463 til 453 millioner kroner. Antallet af medarbejdere er over de seneste fem år reduceret fra 493 til 347.

Årets underskud betyder, at egenkapitalen havnede på 625.000 kroner.

Der er dog lyspunkter i modgangen.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at den igangværende turnaround i 2023, forbedrede driften med 41 millioner kroner.

- Restaurantkæden begyndte stærkt i 2023, men oplevede få måneder inde i året en afmatning i efterspørgslen. Som følge heraf blev der gennemført en række initiativer, som har bidraget positivt til resultatet, specielt i 2. halvår 2023, hedder det i ledelsesberetningen.

Produktionen i Jensens Foods startede 2023 fornuftigt, men blev negativt påvirket af en historisk regnfuld juli måned, som medførte en svigtende efterspørgsel på grill- og BBQ-produkter.

Jensens Foods har i løbet af året introduceret en række nye produkter for at udjævne sæsonen i produktionen og har som en konsekvens af vejret i sommers ligeledes arbejdet på at udvikle alternativer til traditionelle grillprodukter.

Ledelsen vurderer samlet resultatet i 2023 for mindre tilfredsstillende, men der har dog været en markant forbedring fra 2022, da underskuddet var på knap 61 millioner kroner før skat.

Koncernen budgetterer med en omsætning og et resultat før skat for regnskabsåret 2024 på henholdsvis 475-495 millioner kroner og 0 til 5 millioner kroner.

Efter regnskabsårets afslutning har selskabets aktionærer indskudt yderligere 24 millioner kroner, ligesom koncernens bankforbindelse har bibeholdt kreditrammen.

Koncernen ejes af de to fynske rigmænd Torben Østergaard-Nielsen i Middelfart og Georg Gundersen fra Assens.

Restaurantkæden omfattede ved udgangen af 2023 21 restauranter i Danmark, 5 i Sverige og 1 i Norge.



Arbejdet med at modernisere kæden fortsætter.