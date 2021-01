Undersøgelse giver overraskende svar: Er fynske eller spanske tomater mest klimavenlige?

Vi har altid fået at vide, at vi skal spise danskdyrkede varer. Nogen mener sågar, at danske grøntsager er bedre end økologiske, udenlandske grøntsager.

Men hvad er egentlig bedst? En tomat dyrket i et kunstigt opvarmet drivhus på Fyn eller en tomat, der har rejst fra solrige Spanien til Rema 1000 i Svendborg?

- Det kommer vel an på, hvad de fyrer med? Hvis det er genbrugsvarme, kunne det godt være, den fynske var mest CO2-neutral, siger Martin Lindholm, der er kunde i butikken.

Spansk eller fynsk?

En ny undersøgelse af forskere på Syddansk Universitet har regnet på ligningen. Resultatet er - måske noget overraskende for nogen - at der udledes mindre CO2 i produktionen af spanske tomater trods den lange transport.

Produktionen af et kilo danske tomater udleder 0,6 kilo CO2. De spanske tomater nøjes med 0,5, og det er på trods af store investeringer i en klimavenlig fynsk produktion.

Martin Lindholm gætter på, at den fynske tomat kan være mere klimaneutral end den spanske. Dog ville han aldrig købe hverken den ene eller anden slags uden for sæson. Foto: Flemming Ellegaard

Hos den fynske tomatproducent Alfred Pedersen & Søn har man netop optimeret produktionen med klimavenlige løsninger. For en god ordens skyld skal det da også understreges, at undersøgelsen fra Syddansk Universitet er beregnet ud fra et gennemsnit af den danske produktion af den runde, røde grøntsag.

- I stedet for at bruge gas og olie eller kul, er vi gået over til, at vi har nogle anlæg, som producerer strøm, når nettet ønsker det. Så bliver vi kaldt op, og så producerer vi strøm til det offentlige net. Ved at producere så meget strøm, bliver der en masse friktionsvarme og røggasvarme. Den varme bruger vi til at varme gartneriet op med, forklarer Mads Pedersen, der er direktør i Alfred Pedersen & Søn.

Spis efter årstiden

I stedet for at bekymre sig om CO2-regnskaber og transporttider, kan man holde sig til at købe grøntsager, der er i sæson.

Det gør man i Byens Gårdbutik i Svendborg.

- Vi har udelukkende ting, der gror på Fyn i øjeblikket, fortæller daglig leder Anne Hjortenbjerg.

Derfor ligger der ingen tomater i grøntsagskasserne, men masser af kål, gulerødder og kartofler. Det passer Martin Lindholm fint, selvom udvalget er større i Rema 1000, hvor han køber ind til sin aftensmad.

- Jamen, jeg kunne ikke finde på at spise tomater om vinteren, fordi de ikke smager godt, og jeg tænker, det er den dårlige årstid, siger han.

Den danske tomat er afhængig af sort i sæson fra marts til november.